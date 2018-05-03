Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона

Итальянский атакующий полузащитник футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти перенес операцию на подколенных сухожилиях и выбыл до конца сезона, сообщает "Советский спорт".
По оценкам экспертов, футболист сможет восстановится только к началу следующего чемпионата. В связи с травмой Верратти не сможет помочь своей команде в трех оставшихся турах французского первенства.
В этом сезоне итальянец выходил на поле 22 раза в матчах французской Лиги 1, но результативными действиями не отметился.
Это не первая серьезная травма Верратти. Два года назад он был вынужден пропустить чемпионат Европы по футболу из-за травмы паха.