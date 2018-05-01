Во Владивостоке встретили кубок ЧМ-2018

Кубок чемпионата мира по футболу встретили во Владивостоке водной аркой и хлебом-солью, сообщает корреспондент РИА Новости

Тур кубка чемпионата по странам стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь кубок побывал в 16 городах России. 22 января в Лондоне началась международная часть тура, в ходе которой трофей объехал 51 страну. Япония стала последней страной на маршруте международного путешествия. Болельщики и поклонники футбола смогли увидеть его в Токио, Осаке и Сидзуоке.

Самолёт после приземления в аэропорту Владивостока прошёл через водную арку, которую создали две пожарные машины. На на взлетно-посадочной полосе их встретил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и девушки в русских национальных платьях с хлебом-солью.

"Появление кубка во Владивостоке для нас много значит, потому что Владивосток, Приморский край возрождается. Наши детишки заняли первое место в российском конкурсе по футболу. Это поколение, которое заняло первое место, думаю, в будущем свой след на этом кубке оставит", — рассказал журналистам врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Официальная церемония приветствия пройдет на центральной площади Владивостока, специально для мероприятия собрана сцена, футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами.

Помимо Владивостока кубок чемпионата мира по футболу посетит еще восемь городов: Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России.