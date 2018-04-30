Наставник «Зенита» улетел из города

Утром понедельника, 30 апреля, итальянец сел на рейс до Рима в аэропорту "Пулково".

Наставник сине-бело-голубых является одним из кандидатов на пост сборной Италии и, судя по всему, покинет свою нынешнюю команду в ближайшее время, которую возглавляет с лета 2017 года.

"Зенит" накануне лишился шансов на чемпионство, сыграв вничью в Петербурге с московским ЦСКА (0:0). Также в текущем сезоне клуб в 1/16 вылетел из Кубка России, а в 1/8 Лиги Европы потерпел поражение от немецкого "РБ Лейпциг". На данный момент команда с берегов Невы занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий "Зенита" Заболотный заявил о высоких шансах команды финишировать в тройке по итогам сезона.