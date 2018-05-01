Ещё
Роналду назвал невозможным переход Неймара в «Реал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду назвал невозможным переход Неймара в «Реал» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду посчитал невозможным переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский клуб. Его слова приводит Marca.
«Я много слышал о Неймаре и "Реале", но, честно говоря, мне сложно представить это подписание. ПСЖ заплатил за него очень много денег. Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в "Реале". Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже», — заявил Роналду.
В середине марта The Mirror сообщала, что Неймар попросил своего отца начать переговоры по переходу в «Реал». Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата.
Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круче Овечкина: Третьяк женил внука21
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит6
Родченков наносит ответный удар129
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком5
Россию лишили Кубка мира по биатлону57
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение