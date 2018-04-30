Салах может пропустить остаток сезона за удар защитника «Сток Сити» (видео)

Согласно источнику, игрок сборной Египта пытался ударить кулаком защитника Бруно Мартинса Инди. Этот эпизод остался незамеченным со стороны главного арбитра Андре Марринера, но видеозапись эпизода доступна в социальных сетях.

Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), видеозаписи эпизодов, не замеченных главным судьей матча, передаются в специальную комиссию FA, которая выносит свой вердикт после просмотра нарушений.

Ожидается, что решение по Салаху будет в течение 24 часов. В случае получения трехматчевой дисквалификации за проявленную грубость игрок пропустит оставшиеся игры текущего чемпионата против "Челси" (6 мая) и "Брайтона" (13 мая), а также одну игру следующего розыгрыша.

В нынешнем сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" во всех турнирах 47 матчей и забил 43 мяча.