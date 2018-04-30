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Салах может пропустить остаток сезона
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Салах может пропустить остаток сезона за удар защитника «Сток Сити» (видео) 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Reuters
Согласно источнику, игрок сборной Египта пытался ударить кулаком защитника Бруно Мартинса Инди. Этот эпизод остался незамеченным со стороны главного арбитра Андре Марринера, но видеозапись эпизода доступна в социальных сетях.
Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), видеозаписи эпизодов, не замеченных главным судьей матча, передаются в специальную комиссию FA, которая выносит свой вердикт после просмотра нарушений.
Ожидается, что решение по Салаху будет в течение 24 часов. В случае получения трехматчевой дисквалификации за проявленную грубость игрок пропустит оставшиеся игры текущего чемпионата против "Челси" (6 мая) и "Брайтона" (13 мая), а также одну игру следующего розыгрыша.
В нынешнем сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" во всех турнирах 47 матчей и забил 43 мяча.
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