Чемпион мира Десайи отметил Смолова и Головина

Чемпион мира по футболу 1998 года Марсель Десайи прокомментировал игру сборной России, а также отметил нескольких футболистов в составе национальной команды, сообщает ТАСС

"Федор Смолов и Александр Головин — это те игроки, которые должны поднимать уровень сборной России. Если у них будет уверенность в себе, то они смогут добиться того, к чему стремятся, " — заявил он.

Также экс-защитник отметил положительные моменты в игре россиян в контрольном матче против французской сборной, где "синие" одержали победу со счетом 3:1.

"У вас есть командный дух. Но нужно, чтобы каждый игрок в отдельности выходил за рамки командной игры, чтобы появлялась эта добавочная стоимость, индивидуальность", — отметил Десайи.

Ранее сообщалось, что француз представил в Екатеринбурге официальную форму волонтеров ЧМ-2018.