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Десайи отметил Смолова и Головина
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Чемпион мира Десайи отметил Смолова и Головина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион мира по футболу 1998 года Марсель Десайи прокомментировал игру сборной России, а также отметил нескольких футболистов в составе национальной команды, сообщает ТАСС.
"Федор Смолов и Александр Головин — это те игроки, которые должны поднимать уровень сборной России. Если у них будет уверенность в себе, то они смогут добиться того, к чему стремятся, " — заявил он.
Также экс-защитник отметил положительные моменты в игре россиян в контрольном матче против французской сборной, где "синие" одержали победу со счетом 3:1.
"У вас есть командный дух. Но нужно, чтобы каждый игрок в отдельности выходил за рамки командной игры, чтобы появлялась эта добавочная стоимость, индивидуальность", — отметил Десайи.
Ранее сообщалось, что француз представил в Екатеринбурге официальную форму волонтеров ЧМ-2018.
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