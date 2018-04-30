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«Краснодар» обратился к болельщикам «Локомотива»
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«Краснодар» обратился к болельщикам «Локомотива» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: РИА Новости
"Краснодар" призвал болельщиков "Локомотива" приходить на матч 28-го тура чемпионата России заранее. Как отмечается в сообщении пресс-службы "быков", ожидается аншлаг, а на входе на стадион будет тщательный досмотр.
"Вниманию болельщиков "Локомотива"! Вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча! Ожидается аншлаг, а на входе тщательный досмотр. Не откладывайте проход на сектор на последние полчаса — иначе рискуете не успеть на игру", — говорится в сообщении.
Напомним, матч "Краснодар" — "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля. Начало игры — 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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