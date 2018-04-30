«Локомотив» назвал «бредом» информацию об Анчелотти 

Футбольный клуб "Локомотив" отреагировал на появившиеся слухи по поводу возможного назначения на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карло Анчелотти, сообщает "Советский спорт".
По словам председателя совета директоров "железнодорожников" Анатолия Мещерякова, слухи о кандидатуре Анчелотти являются "бредом".
"А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров "Манчестер Сити" и "Челси". И они приняли наше предложение. Теперь выбираем. Если серьезно, то информация про Анчелотти это бред", — заявил он.
Также он отметил, что нынешний наставник команды Юрий Семин выполнил задачи на сезон.
"Юрий Павлович и команда выполнили все задачи, которые перед ними ставил совет директоров на этот сезон", — подытожил Мещеряков.
Ранее СМИ сообщали, что "Краснодар" готов заплатить "Локомотиву" € 8 млн за трансфер Алексея Миранчука.