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«Ливерпуль» побил рекорд «Барселоны» по результативности в одном розыгрыше ЛЧ
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«Ливерпуль» побил рекорд «Барселоны» по результативности в одном розыгрыше ЛЧ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Soccer News
«Ливерпуль» побил рекорд по количеству забитых голов за один сезон в Лиге чемпионов. На 25-й минуте ответного матча Лиги чемпионов с «Ромой» Жоржиньо Вейналдум забил мяч, ставший для «Ливерпуля» 46-м за последние 14 матчей на турнире. Этот показатель является рекордным не только для Лиги чемпионов, но среди всех еврокубковых турниров. Ранее рекорд результативности принадлежал «Барселоне», которой удалось забить 45 мячей за 16 игр в Лиге чемпионов в сезоне-1999/00.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Ливерпуль», после первого тайма счёт — 2:1 в пользу красных (первая игра — 5:2).
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