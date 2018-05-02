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Определились финалисты Лиги чемпионов
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Определились финалисты Лиги чемпионов 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Итальянская «Рома» обыграла английский «Ливерпуль» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в среду, 3 мая, в Риме и завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев забитыми голами отметились Джеймс Милнер, Эдин Джеко, и Раджа Наингголан. Гости ответили мячами от Садио Мане и Джорджиньо Вейналдум.
Первая встреча этих команд завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ливерпуля». По сумме двух встреч (7:6) англичане смогли выйти в финал турнира.
В финале английской команде будет противостоять действующий победитель турнира мадридский «Реал». Испанцы в ответном матче 1/2 финала сыграли вничью с мюнхенской «Баварией» (2:2). В первой встрече они оказались сильнее — 2:1.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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