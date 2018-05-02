Определились финалисты Лиги чемпионов

Итальянская «Рома» обыграла английский «Ливерпуль» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ливерпуля». По сумме двух встреч (7:6) англичане смогли выйти в финал турнира.

В финале английской команде будет противостоять действующий победитель турнира мадридский «Реал» . Испанцы в ответном матче 1/2 финала сыграли вничью с мюнхенской «Баварией» (2:2). В первой встрече они оказались сильнее — 2:1.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».