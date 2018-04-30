ТАСС, 30 апреля. Бригада судей из Словении во главе с Дамиром Скоминой назначена на ответный матч полуфинала футбольной Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и английским «Ливерпулем». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ответный матч между «Ромой» и «Ливерпулем» пройдет 2 мая в Риме. Начало встречи — 21:45 мск. Первая встреча, проходившая в Ливерпуле, завершилась со счетом 5:2 в пользу английского клуба.
Ассистентами главного арбитра будут Юре Прапротник и Роберт Вукан, дополнительными судьями — Матей Юг и Славко Винчич, четвертым арбитром — Томаш Кланчник.
Скомина не первый раз будет работать на матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В сезоне-2015/16 он был назначен на ответный матч полуфинала между мадридским "Реалом" и «Манчестер Сити». В прошлом году словенец был главным арбитром финала Лиги Европы, в котором встретились амстердамский «Аякс» и "Манчестер Юнайтед". Также словенская бригада судей будет работать на матчах чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.