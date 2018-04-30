Словенец Скомина рассудит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль»

ТАСС , 30 апреля. Бригада судей из Словении во главе с Дамиром Скоминой назначена на ответный матч полуфинала футбольной Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и английским «Ливерпулем». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ответный матч между «Ромой» и «Ливерпулем» пройдет 2 мая в Риме. Начало встречи — 21:45 мск. Первая встреча, проходившая в Ливерпуле, завершилась со счетом 5:2 в пользу английского клуба.

Ассистентами главного арбитра будут Юре Прапротник и Роберт Вукан , дополнительными судьями — Матей Юг и Славко Винчич , четвертым арбитром — Томаш Кланчник.