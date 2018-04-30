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Эмери назвал Лигу чемпионов «девушкой „Реала“
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Тренер «ПСЖ» Эмери назвал Лигу чемпионов «девушкой „Реала“ 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери, чья команда уступила мадридскому "Реалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов, сравнил главный клубный турнир в Европе с девушкой, которую необходимо соблазнять постепенно. Напомним, что по окончании нынешнего сезона испанский специалист покинет "ПСЖ".
"Лигу чемпионов нужно соблазнять постепенно, шаг за шагом. Терпение и постоянство — ключ к успеху. Как и с женщиной, за Лигой чемпионов нужно ухаживать постепенно. Сейчас она девушка "Реала" — они выиграли ее трижды за последние четыре года", — приводит слова Эмери Чемпионат.com.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мадридский клуб также претендует на победу. В первой полуфинальной встрече с мюнхенской "Баварией" команда Зинедина Зидана победила со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде.
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