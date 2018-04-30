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«Барселона» проведёт чемпионский парад
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«Барселона» проведёт чемпионский парад 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Twitter
В матче 35-го тура испанской Примеры между «Депортиво» и «Барселоной» (2:4) сине-гранатовые досрочно обеспечили себе чемпионский титул.
Как сообщает пресс-служба «Барселоны» в официальном «твиттере» клуба, сегодня, 30 апреля, команда устроит чемпионский парад, в ходе которого сине-гранатовые отпразднуют «золотой дубль» — победу в Примере и Кубке Испании, в финале которого со счётом 5:0 была разгромлена «Севилья». Вечером команда проедет по улицам Барселоны на открытом автобусе.
Чемпионский титул по итогам нынешнего сезона стал 25-м для «Барселоны».
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