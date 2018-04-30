«Барселона» проведёт чемпионский парад

В матче 35-го тура испанской Примеры между «Депортиво» и «Барселоной» (2:4) сине-гранатовые досрочно обеспечили себе чемпионский титул.

🚌 Time to celebrate — join us tomorrow for our double celebration parade! 🎉

More info ➡️ https://t.co/ydPSSsfVre pic.twitter.com/mfEs0FVJVA— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 29 апреля 2018 г. Как сообщает пресс-служба «Барселоны» в официальном «твиттере» клуба, сегодня, 30 апреля, команда устроит чемпионский парад, в ходе которого сине-гранатовые отпразднуют «золотой дубль» — победу в Примере и Кубке Испании, в финале которого со счётом 5:0 была разгромлена «Севилья». Вечером команда проедет по улицам Барселоны на открытом автобусе.

Чемпионский титул по итогам нынешнего сезона стал 25-м для «Барселоны».