«Уфа» победила «СКА-Хабаровск»

Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»

«Уфа» одержала победу над «СКА-Хабаровском» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0.

После этого матча «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице (39 очков), а «СКА-Хабаровск» — 16-е (13 очков).