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«Уфа» победила «СКА-Хабаровск»
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Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском» 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: РФПЛ
«Уфа» одержала победу над «СКА-Хабаровском» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0.
Хозяева забили единственный гол уже на 3-й минуте. Александр Сухов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сильвестр Игбун сбросил мяч на Дмитрия Сысуева, который уверенно пробил мимо Александра Довбни.
После этого матча «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице (39 очков), а «СКА-Хабаровск» — 16-е (13 очков).
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