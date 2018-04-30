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ФИФА отобрала 13 видеоарбитров для работы на ЧМ
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ФИФА отобрала 13 видеоарбитров для работы на чемпионате мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) назвал 13 видеоарбитров, которые будут помогать судьям в поле во время чемпионата мира в России. Они представляют девять стран. Самое большое представительство получила Италия — три видеоарбитра.
В списке ФИФА оказались Массимилиано Иррати, Даниэле Орсато, Паоло Валери (все — Италия), Бастиан Данкерт, Феликс Цвайер (оба — Германия), Артур Диаш, Тиагу Мартинш (оба — Португалия), Абдулрахман Аль-Джассим (Катар), Мауро Вильяно (Аргентина), Хери Варгас (Боливия), Павел Гиль (Польша), Данни Маккели (Голландия) и Вилтон Сампайю (Бразилия), сообщает "Спорт-экспресс".
Напомним, что 16 марта 2018 года совет Международной федерации футбола одобрил применение системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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