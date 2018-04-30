Кубок России покажут болельщикам перед финалом

Кубок России по футболу будет выставлен перед финальным матчем около "Волгоград-Арены", информирует ТАСС

"В день финала кубок будет выставлен перед "Волгоград-Ареной", — заявил он.

Также Куликов рассказал про запланированный тур Кубка Росиии по Волгоградской области.

"Тур кубка по Волгоградской области будет проходить с 6 по 8 мая, он посетит все футбольные города региона. Там много детей увлекаются спортом, в футбол играют в каждом дворе, а финал Кубка России станет кульминацией этого праздника. 8 мая трофей привезут к трехтысячному стадиону "Зенит" и выставят перед матчем юношеских сборных России и Германии", — заключил функционер.

Финальный матч Кубка России по футболу состоится 9 мая в Волгограде, в 19:00 по московскому времени. За трофей поборются "Тосно" (Тосно) и "Авангард" (Курск).

Ранее сообщалось, что вход на финал Кубка России сделают бесплатным.