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Кубок России покажут болельщикам перед финалом
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Кубок России покажут болельщикам перед финалом 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: DixiNews
Кубок России по футболу будет выставлен перед финальным матчем около "Волгоград-Арены", информирует ТАСС.
Об этом решении сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов.
"В день финала кубок будет выставлен перед "Волгоград-Ареной", — заявил он.
Также Куликов рассказал про запланированный тур Кубка Росиии по Волгоградской области.
"Тур кубка по Волгоградской области будет проходить с 6 по 8 мая, он посетит все футбольные города региона. Там много детей увлекаются спортом, в футбол играют в каждом дворе, а финал Кубка России станет кульминацией этого праздника. 8 мая трофей привезут к трехтысячному стадиону "Зенит" и выставят перед матчем юношеских сборных России и Германии", — заключил функционер.
Финальный матч Кубка России по футболу состоится 9 мая в Волгограде, в 19:00 по московскому времени. За трофей поборются "Тосно" (Тосно) и "Авангард" (Курск).
Ранее сообщалось, что вход на финал Кубка России сделают бесплатным.
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