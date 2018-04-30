«Барселона» может отправить Дембеле в аренду

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в летнее трансферное окно может отправиться в аренду.

Руководство каталонцев не хочет навсегда прощаться с футболистом, но намерено отдать его в аренду, чтобы тот набрал форму и получил больше игровой практики.

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 105 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 145 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.