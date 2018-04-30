Ещё
«Барселона» может отправить Дембеле в аренду
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» может отправить Дембеле в аренду 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: goal.com
Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в летнее трансферное окно может отправиться в аренду.
Руководство каталонцев не хочет навсегда прощаться с футболистом, но намерено отдать его в аренду, чтобы тот набрал форму и получил больше игровой практики.
Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 105 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 145 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.
LiveSport.Ru: последние новости
Джан сомневается в целесообразности ухода из «Ливерпуля» Балотелли исключил возможность возвращения в «Милан» «Краснодар» объявил об уходе Лаборде
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову34
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Сёмин: сегодня понял, что Россия — это футбольная страна
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»303
Кудрявцева показала откровенное фото46
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение