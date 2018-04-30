Футболист чилийского клуба кинул стол в болельщиков

Футболист чилийской команды кинул стол в освиставших его фанатов

Audax Italiano está muy cerca de la zona de descenso, los hinchas se la agarraron con Abreu y el loco les revoleó una mesa. #FútbolChileno 🇨🇱 pic.twitter.com/6npDhPenX6— En Una Baldosa (@enunabaldosa) 29 апреля 2018 г. Нападающий «Аудакс Итальяно» Себастьян Абреу повздорил с болельщиками своей команды после матче 11-го тура чемпионата Чили по футбол с «Депортес Антофагаста».

Встреча между коллективами закончилась нулевой ничьей, чем оказались недовольны фанаты «Аудакс», которые освистали команду. В ответ на это Абреу кинул в их сторону стол, находящийся возле поля.

Ранее сообщалось, что болельщик уругвайского «Пеньяроля» одолжил вратарю команды свою футболку.