Ещё
Футболист чилийского клуба кинул стол в болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист чилийской команды кинул стол в освиставших его фанатов 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Twitter
Нападающий «Аудакс Итальяно» Себастьян Абреу повздорил с болельщиками своей команды после матче 11-го тура чемпионата Чили по футбол с «Депортес Антофагаста».
Встреча между коллективами закончилась нулевой ничьей, чем оказались недовольны фанаты «Аудакс», которые освистали команду. В ответ на это Абреу кинул в их сторону стол, находящийся возле поля.
Ранее сообщалось, что болельщик уругвайского «Пеньяроля» одолжил вратарю команды свою футболку.
RT на русском: последние новости
СМИ: Футболист «Ливерпуля» Джан в ближайшее время подпишет контракт с «Ювентусом» на пять лет «Ахмат» и «Урал» не выявили победителя в матче 28-го тура РФПЛ Салах конфликтует с Федерацией футбола Египта из-за использования имиджевых прав
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову34
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Сёмин: сегодня понял, что Россия — это футбольная страна
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»303
Кудрявцева показала откровенное фото46
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение