Ещё
Каррера возглавит«Ювентус»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Италии утверждают, что Каррера дал согласие возглавить «Ювентус» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал согласие возглавить «Ювентус» в том случае, если команду покинет её нынешний наставник Массимилиано Аллегри, сообщает calciomercato24.com со ссылкой на Corriere di Bergamo.
По информации источника, руководство туринского клуба обратилось к Каррере с целью узнать его мнение о возможной работе в качестве главного тренера команды, на что специалист ответил положительно.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта не хочет оказаться неподготовленным к уходу Аллегри из команды. Отмечалось, что Маротта заинтересован заранее получить от Карреры согласие на тренерскую работу в «Ювентусе», что даст некоторые гарантии.
Напомним, Каррера играл за «Ювентус» с 1991 по 1996 год, а в недавнем прошлом работал в тренерском штабе туринцев при главном тренере Антонио Конте.
Чемпионат.com: последние новости
Тихонов: весь бюджет Самары – это зарплата «Зенита» Смородская: очень хотела, чтобы «Локомотив» сегодня завоевал чемпионство Сватковский: дизайном новой арены в Нижнем Новогороде хотели показать мощь края
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова одержала долгожданную победу9
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд47
Медведеву обвинили в предательстве98
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой150
Тихонов сравнил бюджет Самары и зарплату в «Зените»
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение