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Манчини заявил о желании возглавить сборную Италии
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Манчини заявил о желании возглавить сборную Италии 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил о желании возглавить сборную Италии. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Работа в тренерском штабе сборной Италии невероятно престижна, и я был бы рад возглавить ее, потому что итальянская команда — одна из лучших в мире. Да, очень печально, что сборная Италии не примет участия в предстоящем чемпионате мира, но мы не теряем надежды на то, что через некоторое время вновь станем первыми в мире.
Отставать от других национальных команд совсем не в стиле Италии, так как у нас очень любят футбол", — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.
Также специалист добавил, что на данный момент в составе "скуадры адзурры" нет звезд, поэтому надо набраться терпения и ждать, когда ребята из молодежных команд проявят себя.
"Если в один прекрасный день мне подвернется шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно. Но в данный момент ничего толком не решено. На самом деле выбор специалистов настолько велик, что выбрать лучшего будет непросто", — заявил тренер.
Ранее сообщалось, что Манчини покинул Санкт-Петербург и отправился в Рим.
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