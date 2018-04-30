«Краснодар» объявил об уходе колумбийского полузащитника

Колумбийский полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде покинет российский клуб по окончании сезона-2017/18. Об этом сообщается в официальном твиттере "быков".

У футболиста завершается контракт с черно-зелеными, и стороны не планируют продлевать соглашение. Во время матча 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Локомотивом" состоятся проводы Лаборде.

В этом сезоне футболист забил три мяча в восьми встречах чемпионата России. Всего колумбиец сыграл 116 матчей за "Краснодар", записав на свой счет 19 голов.

Ранее сообщалось, что болельщиков "Локомотива" будут тщательно досматривать в Краснодаре.