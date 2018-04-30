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Балотелли исключил возможность возвращения в «Милан»
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Балотелли исключил возможность возвращения в «Милан» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: goal.com
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что не вернется в «Милан».
«Я бы хотел вернуться в Италию. Есть много команд, которые следят за мной, но я могу сказать, что "Милан" не в их числе. Нет ни единого шанса на то, что я вернусь туда», — цитирует Балотелли Calciomercato.com.
Также нападающий отметил, что, скорее всего, покинет «Ниццу» летом: «Я почти наверняка не останусь тут, хотя и не знаю этого точно. Скорее всего, это мой последний сезон тут, даже с учетом того, что он был лучшим за время выступлений во Франции».
В текущем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» 35 матчей, забив 23 мяча и сделав 1 результативную передачу.
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