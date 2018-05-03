«Зенит» хочет подать в суд на итальянскую федерацию футболу из-за Манчини

Питерский футбольный клуб «Зенит» собирается подать в суд на Федерацию футбола Италии, которая ведет переговоры с главным тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини по поводу его назначения на пост наставника сборной Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

Руководство «Зенита» и президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко недовольны намерением Манчини покинуть клуб, однако итальянец уверен, что сможет договориться с начальством.

Издание отмечает, что «Зенит» будет требовать компенсацию в случае, если Манчини покинет клуб, с которым связан соглашением до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Манчини до конца мая официально возглавит национальную команду своей страны.