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«Зенит» хочет подать в суд на итальянскую федерацию футболу из-за Манчини
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«Зенит» хочет подать в суд на итальянскую федерацию футболу из-за Манчини 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Питерский футбольный клуб «Зенит» собирается подать в суд на Федерацию футбола Италии, которая ведет переговоры с главным тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини по поводу его назначения на пост наставника сборной Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.
Руководство «Зенита» и президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко недовольны намерением Манчини покинуть клуб, однако итальянец уверен, что сможет договориться с начальством.
Издание отмечает, что «Зенит» будет требовать компенсацию в случае, если Манчини покинет клуб, с которым связан соглашением до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Манчини до конца мая официально возглавит национальную команду своей страны.
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