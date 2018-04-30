«Краснодар» победил «Локомотив»

Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Локомотивом» в матче РФПЛ

"Краснодар" на своем поле победил московский "Локомотив" со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Дубль оформил Федор Смолов (66-я и 68-я минуты), который сравнялся с нападающим московского "Спартака" Квинси Промесом по количеству забитых мячей в текущем сезоне чемпионата России (оба — по 15), форварды делят первое место по этому показателю.

На матче присутствовало 34 тысячи 55 зрителей. Рекорд посещаемости домашней арены "Краснодара" составляет 34 200 человек, он был установлен в ноябре 2016 года на товарищеском матче сборных России и Коста-Рики (3:4).

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, в активе команды 57 очков. Подопечные Юрия Семина потерпели пятое поражение в текущем сезоне чемпионата страны. Второе место занимает московский "Спартак" (53 очка), третьим идет ЦСКА (52). "Краснодар" с 50 очками расположился на пятой строчке. На четвертой позиции идет санкт-петербургский "Зенит" (50).

"Локомотиву" для победы в чемпионате России, независимо от результатов ближайших преследователей, осталось набрать два очка в двух оставшихся турах. 5 мая "Локомотив" примет "Зенит", а 13 мая сыграет в гостях с тульским "Арсеналом".