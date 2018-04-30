Смолов догнал Промеса в гонке бомбардиров РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов , оформив дубль в домашнем матче 28-го тура РФПЛ (2:0) с «Локомотивом», сравнялся в гонке бомбардиров с полузащитником ”Спартака” Квинси Промесом.

В активе Смолова и Промеса теперь по 14 голов, по три из которых они забили с пенальти. При этом Смолов в нынешнем сезоне РФПЛ провел 20 матчей (включая сегодняшний), а Промес — 24.

Смолов может стать лучшим бомбардиром чемпионата России третий сезон подряд. В сезоне-2015/16 он выиграл гонку бомбардиров с 20 мячами (Промес стал вторым с 18), а в сезоне-2016/17 — с 18 (Промес стал третьим с 12).