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Смолов догнал Промеса в гонке бомбардиров РФПЛ
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Смолов догнал Промеса в гонке бомбардиров РФПЛ 

SPORT24.ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, оформив дубль в домашнем матче 28-го тура РФПЛ (2:0) с «Локомотивом», сравнялся в гонке бомбардиров с полузащитником ”Спартака” Квинси Промесом.
В активе Смолова и Промеса теперь по 14 голов, по три из которых они забили с пенальти. При этом Смолов в нынешнем сезоне РФПЛ провел 20 матчей (включая сегодняшний), а Промес — 24.
Смолов может стать лучшим бомбардиром чемпионата России третий сезон подряд. В сезоне-2015/16 он выиграл гонку бомбардиров с 20 мячами (Промес стал вторым с 18), а в сезоне-2016/17 — с 18 (Промес стал третьим с 12).
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