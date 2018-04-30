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Марадона вернулся в «Аль-Фуджайра»
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Марадона вернулся на пост главного тренера ФК «Аль-Фуджайра» из ОАЭ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: EPA
Аргентинец Диего Марадона вернулся на пост главного тренера клуба второго по силе дивизиона чемпионата ОАЭ по футболу "Аль-Фуджайра". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на один год.
В пятницу появилась информация, что аргентинец покинет клуб. В пятницу "Аль-Фуджайра" сыграла вничью с "Корфакканом" (1:1), данный результат не позволит команде подняться выше третьего места в первенстве и добиться прямого выхода в первый дивизион. Руководство "Аль-Фуджайры" ставило перед специалистом задачу пробиться в высшую лигу.
Марадона возглавил "Аль-Фуджайру" в мае прошлого года. С июня 2005 по август 2006 года он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого он возглавлял другой клуб из ОАЭ — "Аль— Васл" (2011-2012).
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