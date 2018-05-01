Полузащитник «Ахмата» Раванелли выбыл до конца сезона

Бразильский полузащитник "Ахмата" Раванелли пропустит оставшийся сезон в связи с травмой. Об этом сообщает "Советский спорт".

После матча 28-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0) игрок был доставлен в больницу, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра.

Защитник "Урала" Михаил Меркулов агрессивно атаковал бразильца на 88-й минуте встречи, за что был удален с поля.

На счету Раванелли 12 матчей, один гол, а также две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что "Ахмат" набрал 35 очков и находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.