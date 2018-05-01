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Полузащитник «Ахмата» Раванелли выбыл до конца сезона
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Полузащитник «Ахмата» Раванелли выбыл до конца сезона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный твиттер «Ахмата»
Бразильский полузащитник "Ахмата" Раванелли пропустит оставшийся сезон в связи с травмой. Об этом сообщает "Советский спорт".
После матча 28-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0) игрок был доставлен в больницу, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра.
Защитник "Урала" Михаил Меркулов агрессивно атаковал бразильца на 88-й минуте встречи, за что был удален с поля.
На счету Раванелли 12 матчей, один гол, а также две желтые карточки.
Ранее сообщалось, что "Ахмат" набрал 35 очков и находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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