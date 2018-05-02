ФИФА хочет проводить «Финал восьми» раз в два года

ФИФА задумала провести заменить Кубок конфедераций, предшествующий чемпионатам мира, другим турниром для сборных. У нового турнира пока два рабочих названия — "Финал восьми" или "малый чемпионат мира".

Новый турнир заменит в международном календаре Кубок конфедераций, проводящийся за год до начала чемпионата мира в стране-организаторе. Новое соревнование будут проводиться раз в два, а не раз в четыре года. Кроме того его место проведения не будет привязано к предстоящему первенству мира.

Ожидается, что первый "малый чемпионат мира" состоится осенью 2021 года. В соревнованиях примет участие восемь сборных — чемпион континентальных первенств, чемпион мира и страна организатор.