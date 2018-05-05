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Игрок «Зенита»: в матче с «Локомотивом» шансы у нас небольшие
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Игрок «Зенита»: в матче с «Локомотивом» шансы у нас небольшие 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился мнением о предстоящем матче сине-бело-голубых против "Локомотива" в чемпионате России по футболу. Слова эксперта приводит RT.
"Да, "Локомотив" может стать чемпионом, но мы — "Зенит" и никогда не сдаемся. Будем бороться до конца, хотя, откровенно говоря, шансы у нас небольшие.
Да, сезон сложился так, что биться за первое место мы не смогли, но победа в двух оставшихся матчах станет отличным заделом на следующий сезон.
Вы же сами знаете, как все получилось — новая команда, неопытная. Для становления такого коллектива всегда нужно время. Но в любом случае и в этом году мы постараемся доказать, что способны выигрывать в любой ситуации", — сказал Иванович.
Матч "Локомотив" — "Зенит" начнется в 16.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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