Игрок «Зенита»: в матче с «Локомотивом» шансы у нас небольшие

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился мнением о предстоящем матче сине-бело-голубых против "Локомотива" в чемпионате России по футболу. Слова эксперта приводит RT.

"Да, "Локомотив" может стать чемпионом, но мы — "Зенит" и никогда не сдаемся. Будем бороться до конца, хотя, откровенно говоря, шансы у нас небольшие.

Да, сезон сложился так, что биться за первое место мы не смогли, но победа в двух оставшихся матчах станет отличным заделом на следующий сезон.

Вы же сами знаете, как все получилось — новая команда, неопытная. Для становления такого коллектива всегда нужно время. Но в любом случае и в этом году мы постараемся доказать, что способны выигрывать в любой ситуации", — сказал Иванович.