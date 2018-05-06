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«Ростов», «Амкар» и «Тосно» не прошли лицензирование РФС
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«Ростов», «Амкар» и «Тосно» не прошли лицензирование РФС 

SPORT24.ru 6 мая 2018
Фото: ФК "Ростов"
Состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. По итогам заседания трем клубам в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых) было отказано в выдаче лицензии РФС. Это «Амкар», «Тосно» и «Ростов». Также «Ростову» было отказано в выдаче лицензии УЕФА на сезон-2018/19.
В соответствии с правилами РФС по лицензированию у данных футбольных клубов имеется возможность подачи апелляционной жалобы в установленные сроки. В конце мая запланировано заседание Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, где будут рассмотрены поступившие апелляционной жалобы.
”Российский футбольный союз надеется, что все недостатки данных футбольных клубов будут устранены к этому времени и готов всячески помогать вышеуказанным клубам в решении возникающих проблем”, — говорится на официальном сайте РФС.
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