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Защитник «Атлетико» восстановился после перелома
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Защитник «Атлетико» восстановился после перелома 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник мадридского "Атлетико" и национальной сборной Бразилии Филипе Луис восстановился после перелома малой берцовой кости, сообщает "Советский спорт".
Травму 32-летний бразилец получил в ответной встрече с московским "Локомотивом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы после столкновения с нападающим Эдером.
Официальный сайт мадридского клуба информирует, что сейчас защитник в общей группе готовится ко второму матчу 1/2 Лиги Европы против лондонского "Арсенала" и наверняка сможет помочь своей сборной на предстоящем мундиале в России.
Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.
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