Защитник «Атлетико» восстановился после перелома

Защитник мадридского "Атлетико" и национальной сборной Бразилии Филипе Луис восстановился после перелома малой берцовой кости, сообщает "Советский спорт"

Травму 32-летний бразилец получил в ответной встрече с московским "Локомотивом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы после столкновения с нападающим Эдером.

Официальный сайт мадридского клуба информирует, что сейчас защитник в общей группе готовится ко второму матчу 1/2 Лиги Европы против лондонского "Арсенала" и наверняка сможет помочь своей сборной на предстоящем мундиале в России.