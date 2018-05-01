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Боярский высказался об испорченном граффити
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Боярский прокомментировал испорченное граффити с его изображением 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Народный артист РСФСР, известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский заявил, что его не беспокоит испорченное в день матча РФПЛ с московским ЦСКА граффити с его изображением. Об этом сообщает "РИА Новости".
В Санкт-Петербурге неизвестные забросали синей и красной краской граффити с Боярским, на котором народный артист держит шарф петербургского клуба.
"Нет-нет, дискомфорта мне испорченное граффити не доставляет, не тронь дерьмо — и пахнуть не будет", — сказал Боярский по телефону.
Ранее сообщалось, что Питерский "Зенит" сыграл вничью с московским ЦСКА.
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