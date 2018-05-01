Боярский высказался об испорченном граффити

Боярский прокомментировал испорченное граффити с его изображением

Народный артист РСФСР, известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский заявил, что его не беспокоит испорченное в день матча РФПЛ с московским ЦСКА граффити с его изображением. Об этом сообщает "РИА Новости".

В Санкт-Петербурге неизвестные забросали синей и красной краской граффити с Боярским, на котором народный артист держит шарф петербургского клуба.

"Нет-нет, дискомфорта мне испорченное граффити не доставляет, не тронь дерьмо — и пахнуть не будет", — сказал Боярский по телефону.

Ранее сообщалось, что Питерский "Зенит" сыграл вничью с московским ЦСКА.