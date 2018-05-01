СМИ: Фернандо может уйти из «Спартака»

Как сообщает издание The Sun, английские клубы "Челси", "Тоттенхэм" и "Эвертон", а также испанские "Атлетико" и "Севилья" рассматривают возможность приобретения 26-летнего игрока.

Также, отмечается, что бразилец, у которого контракт со "Спартаком" до 2021 года, был близок к переходу в "Севилью" уже этой зимой.

Ранее сообщается, что нападающий "Локомотива" Ари рассказал о роли алкоголя в России.