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Фернандо может уйти из «Спартака»
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СМИ: Фернандо может уйти из «Спартака» 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Футболист "Спартака" Лукас Фернандо понравился скаутам трех английских команд, которые ищут усиление на позицию опорного полузащитника. Об этом сообщает "Советский спорт"
Как сообщает издание The Sun, английские клубы "Челси", "Тоттенхэм" и "Эвертон", а также испанские "Атлетико" и "Севилья" рассматривают возможность приобретения 26-летнего игрока.
Также, отмечается, что бразилец, у которого контракт со "Спартаком" до 2021 года, был близок к переходу в "Севилью" уже этой зимой.
Ранее сообщается, что нападающий "Локомотива" Ари рассказал о роли алкоголя в России.
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