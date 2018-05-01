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Салах признан футболистом года в АПЛ
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Футболист «Ливерпуля» Салах признан игроком года по версии английских журналистов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: AP/Alastair Grant
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах стал лучшим футболистом года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Sky Sports.
В голосовании на лучшего игрока сезона он опередил бельгийского полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне. Всего в голосовании приняло участие более 400 членов FWA, разрыв между Салахом и де Брёйне составил менее 20 голосов. Третьим в голосовании стал английский нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн.
Награда футболисту года по версии FWA является старейшим индивидуальным призом английского футбола. Она вручается с 1948 года. 25-летний египтянин стал первым в истории африканцем, который был удостоен данной награды.
В прошлом сезоне футболистом года по версии FWA был признан французский полузащитник лондонского "Челси" Н’Голо Канте. Ранее Салах был признан футболистом года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации. Также египтянин был признан игроком 2017 года в Африке.
Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из римской "Ромы". В текущем сезоне он забил 31 мяч в чемпионате Англии и лидирует в гонке бомбардиров. Также он записал на своей счет девять результативных передач. Во всех турнирах за "Ливерпуль" он забил 43 мяча и отдал 15 передач.
Салах является футболистом сборной Египта. Египтяне сыграют со сборной России на групповом этапе чемпионата мира, который пройдет в РФ в 2018 году. Матч группы А между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт— Петербурге.
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