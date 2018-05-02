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Ульрайх извинился за ошибку в матче с «Реалом»
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Вратарь «Баварии» извинился за ошибку в матче с «Реалом» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Twitter «Баварии»
Голкипер мюнхенской "Баварии" Свен Ульрайх попросил прощения за свою ошибку, совершенную им в ответной игре полуфинального противостояния с мадридским "Реалом", сообщает "Советский спорт".
"Не могу описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали все, что могли. Со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините… Прошу прощения у моей команды и болельщиков", — написал немец в своем инстаграме.
В одном из эпизодов второго тайма Ульрайх пропустил мяч под собой. Результатом этой ошибки стал второй гол нападающего "сливочных" Карима Бензема.
Игра в Мадриде закончилась со счетом 2:2, а по сумме двух матчей победу одержал испанский клуб (4:3).
Ранее легендарный голкипер "Баварии" Оливер Кан поддержал Ульрайха.
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