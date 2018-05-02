Ульрайх извинился за ошибку в матче с «Реалом»

Вратарь «Баварии» извинился за ошибку в матче с «Реалом»

Публикация от Sven Ulreich (@svenulreichoffiziell) 2 Май 2018 в 1:40 PDT

"Не могу описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали все, что могли. Со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините… Прошу прощения у моей команды и болельщиков", — написал немец в своем инстаграме.

В одном из эпизодов второго тайма Ульрайх пропустил мяч под собой. Результатом этой ошибки стал второй гол нападающего "сливочных" Карима Бензема.

Игра в Мадриде закончилась со счетом 2:2, а по сумме двух матчей победу одержал испанский клуб (4:3).

Ранее легендарный голкипер "Баварии" Оливер Кан поддержал Ульрайха.