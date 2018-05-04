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Пилипчука могут отстранить от работы со «Спартаком»
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СМИ: Сегодня тренера Пилипчука могут отстранить от работы с футбольным «Спартаком» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук может быть отстранён от работы с основным составом команды.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Руководство «Спартака» намерено принять решение такое решение по корпоративным соображениям. Пилипчук, ранее объявивший о своём уходе из команды после сезона, не поставил в известность клуб.
В противном случае, по информации издания, решение об отстранении Пилипчука будет принято после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Ростов».
Ранее помощник главного тренера московского «Спартака» Роман Пилипчук, отвечающий за анализ соперников, объявил, что покинет клуб по окончании сезона.
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