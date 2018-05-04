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«Ювентус» хочет приобрести трех игроков «ПСЖ»
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«Ювентус» хочет приобрести трех игроков «ПСЖ» 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Reuters
Туринский "Ювентус" хочет приобрести трех игроков "Пари Сен-Жермен" в ближайшее трансферное окно. Этими игроками стали защитник Томас Менье и хавбеки Анхель Ди Мария, Адриен Рабьо, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Tuttosport.
Ранее стало известно, что эти футболисты станут частью летней распродажи парижан. Боссы клуба запланировали перестройку состава.
Менье проиграл борьбу за место на поле Дани Алвесу. Контракт Ди Марии истекает летом 2019 года, он сможет уехать из Парижа за неполную стоимость.
Напомним, что футболист "Ювентуса" Сандро может покинуть клуб по окончании сезона.
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