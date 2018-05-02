Футболистов «Реала» обозвали мышами

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» (2:2), что позволило испанскому клубу выйти в финал турнира. Недовольный этим Видаль выложил фотографию мадридцев с подписью «Мыши». Также во время матча игрок выражал свое недовольство тем, что судья не назначил пенальти в ворота «Реала».

Видаль пропускал полуфинал из-за травмы колена. Он не выйдет на поле до конца сезона.