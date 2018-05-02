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Футболистов «Реала» обозвали мышами
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Футболистов «Реала» обозвали мышами 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Miguel Morenatti/ AP Photo
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль обозвал футболистов «Реала» мышами, опубликовав фотографию в «сторис» в своем Instagram-аккаунте.
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» (2:2), что позволило испанскому клубу выйти в финал турнира. Недовольный этим Видаль выложил фотографию мадридцев с подписью «Мыши». Также во время матча игрок выражал свое недовольство тем, что судья не назначил пенальти в ворота «Реала».
Видаль пропускал полуфинал из-за травмы колена. Он не выйдет на поле до конца сезона.
В 2017 году команды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов, и тогда дальше также прошел «Реал». В ответном матче, который прошел в Мадриде, судья удалил Видаля за чистый подкат и засчитал гол нападающего Криштиану Роналду из положения «вне игры». «Реал» в итоге одержал победу в турнире.
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