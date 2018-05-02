«МЮ» принял решение расстаться с двумя защитниками 

Английский "Манчестер Юнайтед" намерен продать защитников Маттео Дармина и Дэйли Блинда в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
По информации британского издания The Times, тренерский штаб команды не рассчитывает на игроков в следующем сезоне и руководство уже дало им разрешение искать себе новые клубы. Их контракты с "красными дьяволами" рассчитаны до 2019 года.
В текущем сезоне 28-летний Дармиан провел за "МЮ" 15 матчей и отметился двумя результативными передачами. Голландец Дэйли Блинд принял участие в 16 матчах своей команды, забил один гол и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью назвал игроком года в "МЮ" 21-летнего Мактоминая.