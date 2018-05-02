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Полузащитник «Спартака» научит мужчин стилю
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Полузащитник «Спартака» научит мужчин стилю 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Braun
Полузащитник московского «Спартака» и сборной команды России Роман Зобнин стал лицом компании-производителя электрических бритв и инструментов для стайлинга Braun. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.
Футболист представил бритву нового поколения Braun Series 3 ProSkin c тройной бритвенной головкой и технологией MicroComb.
«Как перфекционист, я стараюсь не выполнять две задачи одновременно. На тренировке я должен всегда выкладываться на все 100 процентов и фокусируюсь на том, что важно в данный момент. Я уже давно пользуюсь бритвой Braun, для меня это незаменимый помощник в ежедневном уходе», — сказал Роман Зобнин.
Роман Зобнин — российский футболист, полузащитник. Родился в Иркутска, где начал заниматься футболом в команде «Звезда», затем закончил футбольную академию имени Юрия Коноплева в Тольятти. С 2013 года играл за клуб «Динамо» (Москва), в 2016 перешел в «Спартак» (Москва), в составе которого стал чемпионом России по футболу сезона 2016-2017 и обладателем Суперкубка России-2017. В сезоне 2016-2017 Роман Зобнин был объявлен лауреатом национальной премии РФС «33 лучших игрока сезона».
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