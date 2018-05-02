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Болельщиков «Ливерпуля» избили арматурой в Риме
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Болельщиков «Ливерпуля» избили арматурой в Риме 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/Paul Greenwood/Colorsport
В Риме совершено нападение на болельщика «Ливерпуля» перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой», сообщает Liverpool Echo.
Неизвестные напали с арматурой на болельщика английского клуба Карла Джонсона. Тот возвращался со своим другом в отель. При этом на фанатах не было атрибутики «Ливерпуля».
Отмечается, что Джонсон получил незначительные повреждения. Ему с другом удалось убежать с места событий.
Первая встреча между «Ливерпулем» и «Ромой» прошла в Англии и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Тогда двое фанатов гостей напали на болельщика «красных» и нанесли ему ножевые ранения.
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