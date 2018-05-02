Болельщиков «Ливерпуля» избили арматурой в Риме

В Риме совершено нападение на болельщика «Ливерпуля» перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой», сообщает Liverpool Echo.

Неизвестные напали с арматурой на болельщика английского клуба Карла Джонсона . Тот возвращался со своим другом в отель. При этом на фанатах не было атрибутики «Ливерпуля».

Отмечается, что Джонсон получил незначительные повреждения. Ему с другом удалось убежать с места событий.

Первая встреча между «Ливерпулем» и «Ромой» прошла в Англии и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Тогда двое фанатов гостей напали на болельщика «красных» и нанесли ему ножевые ранения.