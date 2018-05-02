«Тосно» может перебазироваться в поселок Рощино

Футбольный клуб "Тосно" будет играть в Рощино, если вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), передает "СЭ".

Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

"Если "Тосно" вылетит в ФНЛ, то здесь будет его основной стадион. Команда будет тут и тренироваться, и играть, и проживать до тех пор, пока не будет готов альтернативный стадион", — заявил он.

Также Дрозденко отметил, что если команда сохранит прописку в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), то в Рощино будет находится их база.

"Если "Тосно" останется в премьер-лиге, то здесь будет тренировочная база этого клуба. Кроме того, здесь будет играть тосненская молодежная команда", — заключил он.

После 28-ми туров клуб из Ленинградской области занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее сообщалось, что "Тосно" может переехать в Калининград или Нижний Новгород.