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Роналду повторил рекорд Мальдини
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Роналду повторил рекорд по количеству выходов в финал Лиги чемпионов 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду сравнялся с легендарным защитником "Милана" Паоло Мальдини по количеству выходов в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Победа "сливочных" в противостоянии с мюнхенской "Баварией" в полуфинале ЛЧ позволит португальского форварду в шестой раз сыграть в финале самого престижного европейского турнира. Столько же раз в финал до него выходил экс-игрок "Милана" Паоло Мальдини. Итальянец становился обладателем трофея пять раз, когда как Роналду четырежды удостоился звания победителя Лиги чемпионов.
"Реал" одолел "Баварию" по сумме двух матчей со счетом 4:3. В финале подопечные Зинедина Зидана сразятся с победителем пары "Ливерпуль" — "Рома".
Ранее сообщалось, что Роналду вышел на второе место по числе матчей в Лиге чемпионов.
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