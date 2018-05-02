Роналду повторил рекорд Мальдини

Роналду повторил рекорд по количеству выходов в финал Лиги чемпионов

Победа "сливочных" в противостоянии с мюнхенской "Баварией" в полуфинале ЛЧ позволит португальского форварду в шестой раз сыграть в финале самого престижного европейского турнира. Столько же раз в финал до него выходил экс-игрок "Милана" Паоло Мальдини. Итальянец становился обладателем трофея пять раз, когда как Роналду четырежды удостоился звания победителя Лиги чемпионов.

"Реал" одолел "Баварию" по сумме двух матчей со счетом 4:3. В финале подопечные Зинедина Зидана сразятся с победителем пары "Ливерпуль" — "Рома".

Ранее сообщалось, что Роналду вышел на второе место по числе матчей в Лиге чемпионов.