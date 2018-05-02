Ибрагимович соскучился по МЮ

Ибрагимович соскучился по «Манчестер Юнайтед» и Моуринью

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович пожелал удачи своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Кубка Англии с "Челси". Кроме того, шведский футболист сообщил, что скучает по "МЮ" и его тренеру Жозе Моуринью.

"Я вижу, что команда в порядке, дошла до финала Кубка Англии. — Хочу пожелать удачи и сказать всем фанатам, что скучаю по ним, по "Олд Траффорд". У меня масса воспоминаний. Хочу всех поблагодарить за поддержку, адреналин и энергию, которые я получал. Хочу поблагодарить партнеров по команде, потому что они были фантастическими и помогали мне. Скучаю и по тренеру. Он знает, что нужно делать, чтобы победить", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Златана Ибрагимовича.

Златан Ибрагимович выступал за "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2016/17 и до февраля 2018 года, после чего расторг контракт и уехал в Лос-Анджелес. В прошлом году Ибрагимович пропустил несколько месяцев из-за травмы колена..