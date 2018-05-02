Представлены варианты новой формы «Зенита»

Опубликованы первые фотографии вариантов игровой формы «Зенита» на сезон-2018/19

Опубликованы первые фотографии возможных комплектов домашней и гостевой игровой формы «Зенита» на следующий сезон.

twitter.com/FrancooC07

twitter.com/FrancooC07

Обе футболки выполнены в непривычном для «Зенита» стиле. Домашний комплект оформлен в синем и голубом цветах с необычным рисунком. Гостевая футболка выполнена в сложном узоре, который включает в себя серый, чёрный, красный и синий цвета, основой для чего послужил российский флаг. Техническим спонсором «Зенита» является фирма Nike. Фотографии игровых комплектов опубликовал дизайнер Франко Карабахаль.