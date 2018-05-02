Ещё
Представлены варианты новой формы «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы первые фотографии вариантов игровой формы «Зенита» на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Опубликованы первые фотографии возможных комплектов домашней и гостевой игровой формы «Зенита» на следующий сезон.
twitter.com/FrancooC07
twitter.com/FrancooC07
Обе футболки выполнены в непривычном для «Зенита» стиле. Домашний комплект оформлен в синем и голубом цветах с необычным рисунком. Гостевая футболка выполнена в сложном узоре, который включает в себя серый, чёрный, красный и синий цвета, основой для чего послужил российский флаг. Техническим спонсором «Зенита» является фирма Nike. Фотографии игровых комплектов опубликовал дизайнер Франко Карабахаль.
Чемпионат.com: последние новости
Аршавин: думаю, конец моей карьеры уже близко, он рядом Кокорин – Дзюбе: теперь твоё попадание на ЧМ-2018 под большим вопросом Кто вернётся в Зенит из аренды?
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»4
Кокорин пошутил над Дзюбой6
Вандалы изуродовали лицо Боярского
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение