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«Арсенал» захотел тренера помоложе и подешевле
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«Арсенал» захотел тренера помоложе и подешевле 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Carl Recine/ Reuters
Лондонский «Арсенал» ищет перспективного и недорогого тренера, который заменит француза Арсена Венгера. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство клуба не хочет нанимать высокооплачиваемого специалиста, поэтому обратило внимание на молодых тренеров. В список претендентов входит испанец Луис Энрике, однако его зарплата в «Барселоне» составляла около 16,5 миллиона евро в год, что практически в два раза превышает размер зарплаты Венгера.
Помимо Энрике, в шорт-лист «Арсенала» вошли бывшие игроки лондонского клуба Микель Артета и Патрик Виейра, наставник «Монако» Леонарду Жардим, Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», а также Юлиан Нагельсманн из «Хоффенхайма».
Венгер 20 апреля объявил об уходе из «Арсенала» по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года. По информации le10sport.com, специалист возглавит «Пари Сен-Жермен».
Под руководством Венгера лондонская команда трижды становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
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