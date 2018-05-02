Аршавин: думаю, конец моей карьеры уже близко, он рядом

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о возможном завершении карьеры в ближайшее время. «Думаю, конец карьеры уже близко, он рядом. Футбол пока не надоел — это любимое занятие в моей жизни. Хотел бы остаться в этом виде спорта. В какой роли? Посмотрим, как сложится жизнь. Мысли об этом немного пугают, но потом это чувство отходит, и какое-то время всё нормально. А потом опять пугаюсь. Думаю, это тяжёлый момент в жизни любого футболиста, потому что жизнь должна полностью измениться, а как будет дальше — заранее не знаешь», — сказал Аршавин в интервью Kazakh TV. >> Кокорин пошутил над Дзюбой В нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 7 матчах казахстанской Премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами.