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«Конец карьеры уже близко»
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Аршавин: думаю, конец моей карьеры уже близко, он рядом 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о возможном завершении карьеры в ближайшее время.
«Думаю, конец карьеры уже близко, он рядом. Футбол пока не надоел — это любимое занятие в моей жизни. Хотел бы остаться в этом виде спорта. В какой роли? Посмотрим, как сложится жизнь. Мысли об этом немного пугают, но потом это чувство отходит, и какое-то время всё нормально. А потом опять пугаюсь. Думаю, это тяжёлый момент в жизни любого футболиста, потому что жизнь должна полностью измениться, а как будет дальше — заранее не знаешь», — сказал Аршавин в интервью Kazakh TV.
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В нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 7 матчах казахстанской Премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами.
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