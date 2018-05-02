Капитан «Реала»: мы — короли Европы

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос после ответного полуфинального матча в Лиге чемпионов с "Баварией" (2:2) объявил свой клуб королем Европы, сообщает официальный твиттер мадридской команды.

Игра закончилась ничьей — 2:2, а "Реал" прошел в финал за счет победы в поединке в Мюнхене. После встречи капитан "сливочных" подошел к своим болельщикам и начал распевать с ними различные кричалки, в одной из которой произнес следующее: "Мы — короли Европы".

"Реал" является действующим обладателем Лиги чемпионов и вышел в финал третий раз кряду.

В текущем сезоне "королевский клуб" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании (Ла Лига), имея в своем активе 71 очко.