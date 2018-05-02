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Капитан «Реала»: мы — короли Европы
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Капитан «Реала»: мы — короли Европы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос после ответного полуфинального матча в Лиге чемпионов с "Баварией" (2:2) объявил свой клуб королем Европы, сообщает официальный твиттер мадридской команды.
Игра закончилась ничьей — 2:2, а "Реал" прошел в финал за счет победы в поединке в Мюнхене. После встречи капитан "сливочных" подошел к своим болельщикам и начал распевать с ними различные кричалки, в одной из которой произнес следующее: "Мы — короли Европы".
"Реал" является действующим обладателем Лиги чемпионов и вышел в финал третий раз кряду.
В текущем сезоне "королевский клуб" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании (Ла Лига), имея в своем активе 71 очко.
Ранее сообщалось, что форвард "Реала" Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству выходов в финал Лиги чемпионов.
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