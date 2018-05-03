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Судью сняли с матча «Тосно» — «Динамо»
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Судью сняли с матча «Тосно» — «Динамо» из-за ошибки в матче ФНЛ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российского арбитра Владимира Москалева наказали за ошибку в игре ФНЛ между красноярским "Енисеем" и астраханским "Волгарем", сообщает Rusfootball.info.
На 82-й минуте матча рефери назначил пенальти в ворота "Волгаря", который принес победу ведущему борьбу за выход в РФПЛ "Енисею".
Игрок красноярской команды Марко Обрадович толкнул защитника "Волгаря" Олега Мурачева, в результате чего тот коснулся мяча рукой. Москалев назначил пенальти за игру рукой.
Из-за этой ошибки Москалев снят с матча "Тосно" — "Динамо", который пройдет 5 мая. Вместо Москалева встречу рассудит Павел Кукуян.
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