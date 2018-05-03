Судью сняли с матча «Тосно» — «Динамо» из-за ошибки в матче ФНЛ

Российского арбитра Владимира Москалева наказали за ошибку в игре ФНЛ между красноярским "Енисеем" и астраханским "Волгарем", сообщает Rusfootball.info.

На 82-й минуте матча рефери назначил пенальти в ворота "Волгаря", который принес победу ведущему борьбу за выход в РФПЛ "Енисею".

Игрок красноярской команды Марко Обрадович толкнул защитника "Волгаря" Олега Мурачева , в результате чего тот коснулся мяча рукой. Москалев назначил пенальти за игру рукой.