Российского арбитра Владимира Москалева наказали за ошибку в игре ФНЛ между красноярским "Енисеем" и астраханским "Волгарем", сообщает Rusfootball.info.
На 82-й минуте матча рефери назначил пенальти в ворота "Волгаря", который принес победу ведущему борьбу за выход в РФПЛ "Енисею".
Игрок красноярской команды Марко Обрадович толкнул защитника "Волгаря" Олега Мурачева, в результате чего тот коснулся мяча рукой. Москалев назначил пенальти за игру рукой.
Из-за этой ошибки Москалев снят с матча "Тосно" — "Динамо", который пройдет 5 мая. Вместо Москалева встречу рассудит Павел Кукуян.