«Оренбург» обыграл «Сибирь» и вышел в лидеры ФНЛ

Сегодня, 2 мая, в Оренбурге состоялся матч 36-го тура Футбольной национальной лиги, в котором одноимённый клуб принимал на своём поле «Сибирь». Хозяева добились победы, забив единственный мяч в первом тайме.

Победный гол на 14-й минуте забил защитник Сергей Терехов . Благодаря этой победе оренбургский клуб вышел в единоличные лидеры ФНЛ, опережая «Крылья Советов» на три очка, но у самарцев ещё есть игра в запасе.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Авангардом», а «Сибирь» дома примет «Тамбов».