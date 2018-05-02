«Оренбург» обыграл «Сибирь»

Сегодня, 2 мая, в Оренбурге состоялся матч 36-го тура Футбольной национальной лиги, в котором одноимённый клуб принимал на своём поле «Сибирь». Хозяева добились победы, забив единственный мяч в первом тайме.
Победный гол на 14-й минуте забил защитник Сергей Терехов. Благодаря этой победе оренбургский клуб вышел в единоличные лидеры ФНЛ, опережая «Крылья Советов» на три очка, но у самарцев ещё есть игра в запасе.
В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Авангардом», а «Сибирь» дома примет «Тамбов».